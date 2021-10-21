Мурашко наградил ученых Центра Гамалеи за создание российской вакцины от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко наградил сотрудников Центра имени Гамалеи за участие в создании вакцины от коронавируса, сообщается на сайте Минздрава России.

"Министр здравоохранения Российской Федерации вручил государственные награды сотрудникам Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи", – говорится в сообщении.

Заместитель директора по научной работе подразделения Центра Гамалеи "Институт вирусологии имени Д. И. Ивановского" Борис Народицкий был награжден орденом Почета. Он является одним из авторов векторной вирусной платформы.

Также награды получили более 40 ученых, которые занимались налаживанием промышленного производства вакцины "Спутник V".

Ранее стало известно, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения "Спутника V". Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что процедура продолжается и вступает в финальную стадию.

В ближайшее время группа инспекторов ВОЗ должна посетить Россию, чтобы собрать все нужные данные по вакцине.

