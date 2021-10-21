В Кремле рассчитывают на скорую регистрацию в Европе российской вакцины от COVID-19

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в Европе в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

"Работа в этом плане ведется, мы рассчитываем, что она будет завершена и наша вакцина получит ту регистрацию, которую на самом деле она должна была получить, с нашей точки зрения, давным-давно", – заявил Песков.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что непризнание российского препарата "Спутник V" связано с конкуренцией на рынке вакцин от коронавируса.

По его словам, признание препарата откроет отечественным компаниям доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают вакцинацию населения стран, у которых нет собственных вакцин.