Италия не будет признавать "Спутник V" на национальном уровне без согласия ЕС – посол

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Италия не будет признавать вакцину от коронавируса "Спутник V" на национальном уровне без согласия Евросоюза, заявил посол этой страны в РФ Джорджо Стараче.

В то же время он подчеркнул, что Милан сделает все возможное для ускорения процедуры по признанию российского препарата в европейских институтах.

"В данный момент – нет. Нам было бы сложно последовать по пути, по которому пошла, например, Венгрия. Мы очень тесно интегрированы в Европейский союз, являемся его важным членом и уважаем регуляторные процедуры внутри Евросоюза. <...> Но хочу подчеркнуть, что мы будем делать все возможное, чтобы продвинуть принятие решения о признании вакцины "Спутник V" в Брюсселе. Давайте посмотрим, что из этого получится", – приводит слова Стараче РИА Новости.

Итальянский посол добавил, что Милан сыграет свою роль в технических консультациях по одобрению препарата. По его словам, чем быстрее пойдет этот процесс, тем лучше.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявлял, что непризнание российского препарата "Спутник V" связано с конкуренцией на рынке вакцин от коронавируса.

По его словам, признание препарата международными организациями откроет отечественным коммерческим структурам доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают вакцинацию населения тех стран, у которых нет собственных вакцин.

Накануне Россия и Евросоюз провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. В Минздраве РФ отметили, что стороны наметили ближайшие совместные шаги. Работа по взаимному признанию сертификатов направлена на устранение препятствий для передвижения россиян на территории ЕС и наоборот.