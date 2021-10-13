Россия и ЕС провели встречу по вопросу признания сертификатов о вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Россия и Евросоюз провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.

В российском Минздраве отметили, что стороны наметили ближайшие совместные шаги. Работа по взаимному признанию сертификатов направлена на устранение препятствий для передвижения россиян на территории Евросоюза и наоборот.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявлял, что непризнание российского препарата "Спутник V" связано с конкуренцией на рынке вакцин от коронавируса.

По его словам, признание препарата международными организациями откроет отечественным коммерческим структурам доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают вакцинацию населения тех стран, у которых нет собственных вакцин.

