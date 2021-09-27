Привитых "Спутником V" могут не пустить в США из-за новых требований – СМИ

18:32
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Американские власти могут отказать во въезде в страну людям, которые были привиты от коронавирусной инфекции отечественным препаратом "Спутник V". Об этом сообщает Washington Post.
По данным источника, из-за новых требований, которые объявят позже, планирующие поездку в Штаты должны быть привиты вакцинами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что новые требования для въезда в США вступят в силу в ноябре. Сейчас попасть туда возможно при отрицательном тесте на COVID-19.
Ранее в Финляндии предложили упростить въезд привитым "Спутником V" россиянам. В Национальном институте здравоохранения и социального развития страны подчеркнули, что российская вакцина ничем не хуже одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам препаратов AstraZeneca и Jansen, она столь же эффективна и безопасна.
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