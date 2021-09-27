Посол ЕС в РФ надеется на результат в переговорах по признанию сертификатов о вакцинации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер выразил надежду, что Москва и Брюссель придут к положительному результату в переговорах о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы говорим о взаимном признании наших сертификатов. Этот процесс еще продолжается. Я надеюсь, что мы очень быстро добьемся результата", – сказал Эдерер.
Также стало известно, что итальянские власти обещали рассмотреть включение российского препарата "Спутник V" в систему местных сертификатов о вакцинации.
Как рассказал посол РФ в Италии Сергей Разов, министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсуждал вопрос сертификации "Спутника V" на двусторонних встречах в рамках мероприятий G20.
Разов напомнил, что 13 апреля Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме подписал меморандум о сотрудничестве с Центром имени Гамалеи.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что страна готова к взаимному признанию с Евросоюзом вакцин от COVID-19. По его словам, многие европейские партнеры России ждут скорейшего признания и регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".
Также Лавров рассказал, что глава МИД Израиля Яир Лапид пообещал работать над вопросом признания российских вакцин для въезда в страну.
Более 4,8 млн человек привились от COVID-19 в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: