Посол ЕС в РФ надеется на результат в переговорах по признанию сертификатов о вакцинации

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Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер выразил надежду, что Москва и Брюссель придут к положительному результату в переговорах о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы говорим о взаимном признании наших сертификатов. Этот процесс еще продолжается. Я надеюсь, что мы очень быстро добьемся результата", – сказал Эдерер.

Также стало известно, что итальянские власти обещали рассмотреть включение российского препарата "Спутник V" в систему местных сертификатов о вакцинации.

Как рассказал посол РФ в Италии Сергей Разов, министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсуждал вопрос сертификации "Спутника V" на двусторонних встречах в рамках мероприятий G20.

Разов напомнил, что 13 апреля Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме подписал меморандум о сотрудничестве с Центром имени Гамалеи.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что страна готова к взаимному признанию с Евросоюзом вакцин от COVID-19. По его словам, многие европейские партнеры России ждут скорейшего признания и регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".

Также Лавров рассказал, что глава МИД Израиля Яир Лапид пообещал работать над вопросом признания российских вакцин для въезда в страну.

