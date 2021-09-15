Израиль до конца года может признать российские сертификаты вакцинации – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви выразил надежду, что переговоры Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Израиля о признании российских сертификатов о вакцинации от COVID-19 успешно завершатся до конца текущего года. Об этом сообщает газета "Известия".

"Одни переговоры между Роспотребнадзором и нашим Минздравом уже прошли. В ближайшую неделю, в эти дни, пройдет еще один такой раунд. <...> К сожалению, не все – ни у нас, ни в России – привиты", – сказал он.

Цви также отметил, что "сертификаты – это одно", однако, чтобы полностью открыть границы, нужно подумать, как это сделать "технически".

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал страны G20 к взаимному признанию вакцинации против коронавируса. По его словам, данная мера позволит сформулировать общие подходы к снятию ограничений на международные поездки вакцинированных граждан.

Мурашко также рассказал о переговорах о взаимном признании сертификатов вакцинации между РФ и Сан-Марино.

По информации российского МИД, аналогичное обсуждение ведется между РФ и Великобританией. Об этом ранее рассказал директор Второго европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Сергей Беляев.