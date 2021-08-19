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Общество

15:04

В ЕС признали COVID-сертификаты Украины и Турции

медицина общество

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Европейский союз с завтрашнего дня начнет принимать COVID-сертификаты Украины, Турции и Северной Македонии наравне с таковыми из ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Комиссия приняла сегодня три решения об эквивалентности для Северной Македонии, Турции и Украины. Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, с завтрашнего дня будут приниматься в Евросоюзе на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", – говорится в релизе.

Кроме того, перечисленные страны также начнут принимать туристов из ЕС с европейскими сертификатами.

Уточняется, что COVID-сертификат ЕС подтверждает, что его владелец вакцинировался от коронавируса, имеет антитела или отрицательный тест на вирус или переболел COVID-19.

Ранее Еврокомиссия признала действующими на территории ЕС сертификаты о вакцинации Ватикана и Сан-Марино. При этом вакцинация жителей последнего идет с использованием российского препарата "Спутник V", который до сих пор не признан в Евросоюзе.

ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V"

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