Песков прокомментировал вопрос о допуске в РФ иностранных вакцин

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Тема допуска иностранных вакцин против COVID-19 на российский рынок пока не обсуждается, в РФ своих вакцин хватает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

"У нас своих вакцин хватает... У нас своих четыре вакцины, это разве не возможность выбора?" – ответил Песков на вопрос о том, почему в Россию не пускают вакцины иностранного производства.

Представитель Кремля выразил надежду на решение вопроса о взаимном признании с Евросоюзом вакцин против коронавирусной инфекции. Однако пока, по его словам, результатов этого диалога нет.

Ранее Песков выразил уверенность в том, что российская вакцина будет признана в Евросоюзе, если для этого не возникнет никаких искусственных препятствий политического и лоббистского характера.

Он напомнил, что Европейское агентство до сих пор не признало российский "Спутник V", однако это кропотливая и сложная работа, которая в настоящее время продолжается.

До этого госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует регистрировать российские и китайские вакцины от коронавируса.

По мнению Бона, граждане Франции должны иметь возможность прививаться лишь теми препаратами, эффективность которых не вызывает сомнений.

