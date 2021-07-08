В Кремле уверены, что вакцину РФ признают в ЕС, если не будет искусственных препятствий

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В Кремле убеждены, что российскую вакцину от COVID-19 признают в Евросоюзе, если на пути не будет искусственных препятствий политического и лоббистского характера. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Европейское агентство до сих пор не признало российский "Спутник V", однако это кропотливая и сложная работа, которая в настоящее время продолжается.

"Но мы убеждены, что если отмести какие-либо предубеждения будь, то политического характера, искусственного характера, лоббистского характера – то так или иначе эта наша кропотливая работа завершится успехом и российская вакцина будет признана", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует регистрировать российские и китайские вакцины от коронавируса. По мнению Бона, граждане Франции должны иметь возможность прививаться лишь теми препаратами, эффективность которых не вызывает сомнений.

