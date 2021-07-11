Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России и Китая

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Евросоюз должен знать, как реагировать на так называемую вакцинную дипломатию, к которой якобы прибегают Россия и Китай, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в субботу, 10 июля, выступая на форуме в Хорватии.
"Эти страны продвигают во всем мире "вакцинную дипломатию". <...> Мы должны знать это и действовать, основываясь на этом знании", – приводит слова политика ТАСС.
Он также заявил, что сотрудничать с Россией и Китаем стало труднее, поскольку Москва и Пекин якобы становятся все более "навязчивыми". Говоря в целом о ситуации с COVID-19 Боррель отметил, что пока нельзя спрогнозировать, удастся ли победить коронавирусную инфекцию до 2023 года.
Ранее посол ЕС в РФ Маркус Эдерер сообщил, что Евросоюз обратился в министерство здравоохранения России с предложением обсудить возможность взаимного признания ковидных сертификатов, в которых также содержится информация о вакцинации против COVID-19.
До этого госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует регистрировать российские и китайские вакцины от коронавируса. По мнению Бона, граждане Франции должны иметь возможность прививаться лишь теми препаратами, эффективность которых не вызывает сомнений.
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