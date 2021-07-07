Иммунолог заявил о неизбежности четвертой волны COVID-19 в Европе

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Четвертая волна коронавируса в Европе неизбежна, и, скорее всего, ее следует ожидать осенью, заявил профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала. Об этом сообщает РИА Новости.

"Возвращение эпидемии может произойти очень быстро. Во Франции, например, число выявляемых ежедневно новых случаев заболевания перестало снижаться и снова немного возросло", – сказал эксперт.

Он также добавил, что возможная четвертая волна коронавируса в Европе может быть не такой сильной, как предыдущие. В то же время профессор отметил, что число случаев заражения растет из-за нового штамма "Дельта".

Гала также не исключил, что в скором времени COVID-19 станет сопоставим с ситуацией с гриппом, когда каждый год проводится ревакцинация.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на сегодняшний день пандемия достигла очень опасной стадии. По его мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации является помощь странам "в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин".