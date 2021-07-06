В Бразилии обнаружили три новые мутации штамма коронавируса "Гамма"

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Бразильские ученые обнаружили три новых варианта "Гамма"-штамма коронавируса. Об этом сообщает портал UOL.

Вирусолог Фелипе Навеку из научного объединения Fiocruz заявил, что на северо-западе Бразилии на данный момент самым распространенным вариантом коронавируса является P.1. При этом ученым удалось зафиксировать возникновение трех его подвидов.

Специалисты подчеркнули, что один из них оказался схож со штаммом "Дельта", возникшим в Индии. В связи с этим они предполагают, что все три подвида быстро распространятся по всей территории страны.

Ученые также отметили, что новые подвиды могут оказаться более устойчивыми, чем исходный штамм. Однако на данный момент невозможно точно сказать, как они будут себя вести.

Ранее врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, что набор старых симптомов коронавируса изменился после проникновения штамма "Дельта" из Индии.

По их данным, чаще всего заболевшие "индийским" штаммом испытывают головную боль. Она встречается у трети пациентов. Данный симптом был единственным у 15% заболевших.

