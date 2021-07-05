Названы отличительные симптомы штамма "Дельта"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Набор старых симптомов коронавируса изменился после проникновения штамма "Дельта" из Индии. Об этом сообщили врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании, пишет News.ru.
По данным ученых из Королевского колледжа Лондона, чаще всего заболевшие индийским штаммом испытывают головную боль. Она встречается у трети пациентов. Данный симптом был единственным у 15% заболевших. Также у половины заразившихся младше 40 лет встречались боль в горле и насморк.
Специалисты пришли к выводу, что теперь потеря обоняния или вкуса, температура и кашель не относятся к самым распространенным симптомам коронавируса. Новый штамм напоминает простуду, поэтому многие заболевшие не обращаются к врачу.
Ранее глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил, что индийский штамм коронавирусной инфекции способствует развитию более тяжелого заболевания, чем другие разновидности.
"Индийский" штамм коронавируса назвали более смертоносным
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: