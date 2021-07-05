Названы отличительные симптомы штамма "Дельта"

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Набор старых симптомов коронавируса изменился после проникновения штамма "Дельта" из Индии. Об этом сообщили врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании, пишет News.ru.

По данным ученых из Королевского колледжа Лондона, чаще всего заболевшие индийским штаммом испытывают головную боль. Она встречается у трети пациентов. Данный симптом был единственным у 15% заболевших. Также у половины заразившихся младше 40 лет встречались боль в горле и насморк.

Специалисты пришли к выводу, что теперь потеря обоняния или вкуса, температура и кашель не относятся к самым распространенным симптомам коронавируса. Новый штамм напоминает простуду, поэтому многие заболевшие не обращаются к врачу.

Ранее глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил, что индийский штамм коронавирусной инфекции способствует развитию более тяжелого заболевания, чем другие разновидности.