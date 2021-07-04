Главный инфекционист США рассказал об опасности "Дельта"-штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
"Индийский" штамм коронавирусной инфекции, также известный как штамм "Дельта", способствует развитию более тяжелого заболевания, чем другие разновидности, сообщил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
"Эта разновидность коронавируса, очевидно, является более заразной. Она легче передается от человека человеку", – сказал он в эфире американского телеканала NBC.
Кроме того, по словам Фаучи, "Дельта"-штамм обладает большей летальностью.
"Он вызывает более тяжелое заболевание, что приводит к госпитализации, а в некоторых случаях к смерти", – уточнил Фаучи.
Ранее в Минздраве РФ рассказали, что большинство россиян с коронавирусом, находящиеся на аппаратах ИВЛ, предположительно, заражены штаммом "Дельта". В ведомстве также указали на более тяжелое течение заболевания.
Кроме того, врач Владимир Болибок назвал штамм "Дельта плюс" самым заразным из всех известных видов коронавируса. По его словам, чтобы заразиться, человеку достаточно пройти мимо носителя штамма.
Антитела могут не справиться с новым штаммом коронавируса "Дельта плюс" – врачи
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