Врачи рассказали, как отличить сезонную аллергию от коронавируса

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Сезонную аллергию от коронавируса отличают насморк и учащенное чихание. Об этом ТАСС рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Сама по себе сезонная аллергия – это, как правило, насморк с зудом в носу, покраснение глаз, также с зудом. Самый характерный симптом при аллергии – это чихание, обильный насморк или заложенность носа, которые не характерны для ковида. При нем сразу начинается сухой кашель, температура, которые, наоборот, не характерны для аллергии и являются сигналом для того, чтобы сдать анализы", – сказал специалист.
Врач аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер также отметила, что основными симптомами аллергии являются конъюнктивит и заложенность носа. При этом она подчеркнула, что отличить аллергическую реакцию от COVID-19 не всегда бывает просто.
"Потому что у аллергической реакции есть симптомы рино-конъюнктивита, то есть заложенность носа, отечность носовых ходов, кашель, возможное слезотечение. И коронавирусная инфекция, как и любое ОРВИ, тоже может начинаться с подобных симптомов", – добавила эксперт.
Она подчеркнула, что температура тела у аллергиков не поднимается выше 37,5 градусов. При этом заражение коронавирусом часто сопровождается высокой температурой.
Польнер добавила, что любые симптомы должны сподвигнуть человека сдать анализы.
"Если ряд симптомов возникли только в этом году, раньше никогда такого не было, то стоит сдать тест не менее двух раз, убедиться, что ковида нет, а затем обратиться к аллергологу для выявления того, на что есть аллергическая реакция", – заключила врач.
Ранее пульмонолог Алексей Никишенков сообщил, как проявляется "индийский" штамм коронавируса. Врач пояснил, что обычно заразившиеся не проходят исследование на подвид коронавируса. При этом в последнее время на фоне распространения штамма "Дельта" пациенты стали чаще жаловаться на расстройство желудочно-кишечного тракта – диарею и боли в животе.
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