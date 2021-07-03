Вирусологи рассказали о воздействии "Спутника V" на геном человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Препарат "Спутник V" не имеет воздействия на геном человека, заявили URA.RU ведущие российские вирусологи.
"Спутник" не воздействует на геном человека. Аденовирус даже "дикий", не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается", – прокомментировал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
По его словам, находящийся в препарате аденовирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров. В клетках человека после прививки он находится около двух недель.
"Аденовирусы, на которых основана вакцина "Спутник", не могут размножаться в человеческом организме. У них убрана часть генома, по сравнению с природным вариантом", – добавил завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.
Специалист подчеркнул, что аденовирусы представляют собой острую респираторную инфекцию, с которой человек встречается с первых лет жизни.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург также заявил, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" не влияет на геном человека. Специалист подчеркнул, что геном может меняться в том случае, если в него что-то интегрируется и повлияет на структуру ДНК.
В Минздраве рассказали защите от коронавируса с помощью вакцин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: