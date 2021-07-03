Вирусологи рассказали о воздействии "Спутника V" на геном человека

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Препарат "Спутник V" не имеет воздействия на геном человека, заявили URA.RU ведущие российские вирусологи.

"Спутник" не воздействует на геном человека. Аденовирус даже "дикий", не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается", – прокомментировал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, находящийся в препарате аденовирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров. В клетках человека после прививки он находится около двух недель.

"Аденовирусы, на которых основана вакцина "Спутник", не могут размножаться в человеческом организме. У них убрана часть генома, по сравнению с природным вариантом", – добавил завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Специалист подчеркнул, что аденовирусы представляют собой острую респираторную инфекцию, с которой человек встречается с первых лет жизни.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург также заявил, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" не влияет на геном человека. Специалист подчеркнул, что геном может меняться в том случае, если в него что-то интегрируется и повлияет на структуру ДНК.

