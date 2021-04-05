Гинцбург заявил, что "Спутник V" не влияет на геном человека и наследственность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" не влияет на геном человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что геном может меняться в том случае, если в него что-то интегрируется и повлияет на структуру ДНК.
"Если препарат в организме человека не размножается, то он никак не может интегрироваться и взаимодействовать с нашей нуклеиновой кислотой. Поэтому "Спутник V" никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала", – заявил Гинцбург.
Ранее специалист сообщил, что до конца лета в России будет привито от коронавирусной инфекции 60% граждан. При этом подростки старше 14 лет также могут получать данную вакцину.
Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Венгрия, Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Сан-Марино, Узбекистан, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряде других стран.
Голикова сообщила о резком росте числа желающих привиться от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: