Гинцбург заявил, что "Спутник V" не влияет на геном человека и наследственность

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" не влияет на геном человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что геном может меняться в том случае, если в него что-то интегрируется и повлияет на структуру ДНК.

"Если препарат в организме человека не размножается, то он никак не может интегрироваться и взаимодействовать с нашей нуклеиновой кислотой. Поэтому "Спутник V" никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала", – заявил Гинцбург.

Ранее специалист сообщил, что до конца лета в России будет привито от коронавирусной инфекции 60% граждан. При этом подростки старше 14 лет также могут получать данную вакцину.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Венгрия, Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Сан-Марино, Узбекистан, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряде других стран.