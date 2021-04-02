Вирусолог объяснил механизм обновления вакцин от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил процесс обновления вакцин от коронавируса. Как сообщает радиостанция "Комсомольская правда", речь идет об оперативной корректировке генно-инженерных препаратов.
"Есть методы, которые позволяют вносить изменения в нуклеотидную последовательность. Это выполняется достаточно быстро. После чего последуют какие-то короткие испытания, можно будет получить варианты вакцинного штамма", – рассказал Альтштейн.
По словам специалиста, измененные вакцины будут тестировать порядка месяца. Он подчеркнул, что это необыкновенно короткий период. Вирусолог добавил, что скорость регистрации обновленных препаратов напрямую зависит от решений разрешающих органов.
Ранее Анатолий Альтштейн напомнил, что в России начались доклинические испытания назальной вакцины от COVID-19. В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже подтвердили получение патента на препарат.
Начались испытания назальной вакцины от коронавируса
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