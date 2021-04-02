Гинцбург сообщил о начале доклинических испытаний назальной вакцины от COVID-19

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил о начале доклинических испытаний назальной вакцины от коронавируса. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания", – отметил он.

Заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова ранее рассказала, что назальная форма вакцины от коронавируса "Спутник V" будет двухкомпонентной, но в виде спрея. Вводить пациентам данный препарат будут только врачи.