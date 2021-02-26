Ракова рассказала о назальной форме вакцины "Спутник V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Назальная форма вакцины от коронавируса "Спутник V" будет двухкомпонентной, но в виде спрея. Вводить пациентам данный препарат будут только врачи, заявила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
"По сути дела, это та же двухкомпонентная вакцина "Спутник V", только в коробочку будет одновременно положена специальная насадка-спрей", – сообщила Ракова.
По ее словам, несмотря на такой вид вакцины, воспользоваться ей самостоятельно будет нельзя, так как вводить препарат должны только медицинские специалисты.
Заммэра пояснила, что такая форма вакцины сформирует местный иммунитет. В результате для тех категорий граждан, для которых не рекомендуется инъекция, вероятно, подойдет именно такой препарат.
Ракова также добавила, что свыше двух тысяч человек в Москве, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, будут проверять на антитела в течение полугода. Такие меры нужны, чтобы установить сроки сохранения иммунитета.
"Я очень надеюсь, что к концу лета – началу осени у нас сформируется пакет данных, который позволит нам делать обоснованные выводы о сроке иммунитета", – заключила вице-мэр, добавив, что сейчас от COVID-19 в Москве привиты почти 600 тысяч жителей.
Ранее выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработали еще в двух ТЦ в Москве. Сделать прививку теперь можно еще в торговых центрах "Ривьера" и "Гагаринский".
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