Выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработали еще в двух ТЦ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сделать прививку от коронавируса теперь можно еще в двух торговых центрах столицы – "Ривьера" и "Гагаринский". Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

"Для того,чтобы охватить вакцинацией как можно больше человек, мы регулярно меняем местоположение и увеличиваем количество выездных бригад", – заявила она.

По словам Раковой, из-за высокого спроса на вакцинацию в торговых центрах Columbus и "Калейдоскоп" работу выездных бригад в этих точках продлили. Получить первый компонент вакцины в них можно до 27 февраля.

Полный список пунктов вакцинации от коронавируса опубликован здесь.

В России за последние сутки выявили 11 749 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 246 (10,6%) человек.

В Москве подтвердили 1 417 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 909, в Московской области – 695, в Нижегородской области – 397, в Ростовской области – 304, в Воронежской области – 303, в Самарской области – 280, в Иркутской области – 239, в Пермском крае – 222, в Челябинской области – 221.

Наименьшие темпы прироста заболевания зафиксированы в Республике Тыва, Магаданской области, Республике Алтай, Республике Хакасия, Еврейской автономной области.

Всего в России зарегистрировано 4 200 902 случая (+0,3%) COVID-19. За сутки от инфекции скончались 383 человека, за все время пандемии – 84 430. За последние 24 часа вылечились от коронавируса 12 218 человек, за все время – 3 751 562.