Немецкий ученый указал на искусственное происхождение коронавируса

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Профессор Гамбургского университета, физик Роланд Визендангер объявил, что считает практически неоспоримо правдивой версию об искусственном происхождении коронавируса. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Соответствующее заявление специалист сделал после исследования продолжительностью в год. Визендангер собрал воедино научные публикации и материалы в СМИ, а также пообщался с учеными.
"Я на 99,9 процента уверен, что коронавирус появился в лаборатории", – заявил ученый, указав на то, что болезнь изобрели в Ухане.
Исследование специалиста опубликовано на сайте Гамбургского университета. Своей работой Роланд Визендангер хотел стимулировать широкую общественную дискуссию. При этом в пресс-релизе высшего учебного заведения указано, что работа физика не претендует на научность, а является сборником аргументов в пользу гипотезы.
В феврале специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали наиболее вероятную версию появления коронавируса. По мнению исследователей, болезнь начала распространяться именно из-за летучих мышей, но не напрямую, а от других животных.
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