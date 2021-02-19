Немецкий ученый указал на искусственное происхождение коронавируса

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Профессор Гамбургского университета, физик Роланд Визендангер объявил, что считает практически неоспоримо правдивой версию об искусственном происхождении коронавируса. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Соответствующее заявление специалист сделал после исследования продолжительностью в год. Визендангер собрал воедино научные публикации и материалы в СМИ, а также пообщался с учеными.

"Я на 99,9 процента уверен, что коронавирус появился в лаборатории", – заявил ученый, указав на то, что болезнь изобрели в Ухане.

Исследование специалиста опубликовано на сайте Гамбургского университета. Своей работой Роланд Визендангер хотел стимулировать широкую общественную дискуссию. При этом в пресс-релизе высшего учебного заведения указано, что работа физика не претендует на научность, а является сборником аргументов в пользу гипотезы.

В феврале специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали наиболее вероятную версию появления коронавируса. По мнению исследователей, болезнь начала распространяться именно из-за летучих мышей, но не напрямую, а от других животных.

