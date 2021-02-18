ВОЗ изучит причастность кроликов к распространению COVID-19

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начали проводить исследование о возможных переносчиках коронавируса среди кроликов и хорьковых барсуков. Об этом сообщает "Газета.ру".

По версии британского зоолога Питера Дасзака, он видел, что животных продавали на уханьском рынке. Исследователи допустили, что кролики и барсуки не были заражены коронавирусом, но могли быть его переносчиками.

Подобный вариант происхождения вируса оценят в ВОЗ, объяснила глава отдела вирусологии Медицинского центра Университета Эразмус, профессор Марион Купманс.

Группа ученых из Великобритании, Германии и США ранее допустила, что причиной распространения COVID-19 в Китае стали существенные изменения природной среды в южном регионе страны. Из-за этого здесь сформировалась крупная популяция летучих мышей, среди которых циркулирует порядка трех тысяч типов коронавирусов.

