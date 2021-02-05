Найдена причина китайского происхождения коронавируса

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Группа ученых из Великобритании, Германии и США описала механизмы изменения природной среды в Южном Китае и прилегающих районах, в результате которых выросло видовое разнообразие местных летучих мышей.
Как сообщается в публикации, размещенной в журнале Science of the Total Environment, популяция этих животных стала первичным резервуаром для возникновения нового коронавируса SARS-CoV-2.
Ученые подсчитали, что на юге Китая, а также в Мьянме и Лаосе существенно изменилась растительность, что образовало благоприятную среду для проживания летучих мышей. В одном из регионов, Юньнане, с начала ХХ века появилось 40 новых видов потенциальных переносчиков порядка 100 типов коронавирусов.
В мировой популяции летучих мышей, по данным исследователей, насчитывается около 3 000 типов коронавируса. Большинство из них не передаются человеку, но массовое скопление видов с патогеном повышает риск возникновения опасного для людей штамма.
Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский озвучил три причины устойчивости некоторых людей к заражению коронавирусом. Он заявил, что защиту может обеспечивать перенесенный коронавирус другого типа или иная вирусная инфекция, а также местный иммунитет.
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