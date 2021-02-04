В России утвердили стандартный образец штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Росстандарт утвердил стандартный образец штамма нового коронавируса SARS-CoV-2, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи, сообщает ТАСС.

Его уже внесли в базу Государственной службы стандартных справочных данных. Это поможет обеспечивать высокое качество создаваемых тест-систем для определения COVID-19 и сделает более точными результаты исследований по поиску новых лекарств для лечения вируса.

В Минздраве РФ рассказали, что сейчас отечественные производители реагентов для ПЦР-диагностики полностью покрывают потребности внутреннего рынка, а также экспортируют свою продукцию в страны Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Как отметил руководитель референс-центра по коронавирусной инфекции Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, появление нового коронавируса определило острую потребность в разработке тестов для его выявления в окружающей среде и диагностики вызываемого им заболевания COVID-19.

Он подчеркнул, что российские специалисты сработали оперативно и качественно и в считаные недели после получения информации по геному коронавируса в России уже были тесты для выявления РНК этого вируса.

При этом, заметил он, на повестке всегда остаются вопросы еще большего повышения точности и достоверности результатов тестов, которые связаны с эффективностью оказания дальнейшей медицинской помощи, а также конкурентоспособностью российских тест-систем.

Ранее сообщалось, что в России провели более 103,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

В Роспотребнадзоре накануне заявили о снижении заболеваемости коронавирусом в ряде регионов РФ. Среди названных 19 субъектов есть и Москва. По словам заместителя директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонины Плоскиревой, более чем в 60 регионах эпидситуация стабилизируется.