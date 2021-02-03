В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости коронавирусом в 19 регионах РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что в Москве и еще 18 регионах РФ наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс".
Она подчеркнула, что в целом в более чем 60 субъектах РФ отмечается стабилизация эпидемиологического процесса. По ее словам, во многом эпидобстановка зависит от отношения граждан к соблюдению противоэпидемических мероприятий и от проведения вакцинации.
"Сегодня государство предоставляет возможность бесплатно пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Таким образом, каждый гражданин может решить вопрос глобальной биобезопасности на своем уровне, сделав прививку и минимизировав риски нового подъема заболеваемости", – заявила Плоскирева.
Накануне кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объявил, что РФ находится на плато по динамике распространения коронавируса. Он уточнил, что страна приблизилась к рубежу, после которого в крупных регионах будет постоянно снижаться заболеваемость COVID-19.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее также указала на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 по всей стране. Эпидситуация, считает эксперт, постепенно стабилизируется.
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