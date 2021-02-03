В столице 10 перепрофилированных под COVID-19 больниц возобновят стандартную работу

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
С 3 февраля 10 стационаров на 3,2 тысячи коек, оказывающих помощь больным COVID-19, возвращаются к своей обычной работе. Также прекращают прием пациентов с коронавирусом родеры (временные клиники) на территории 11 больниц общим фондом 1,3 тысячи коек. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр отметила, что в городе ситуация с COVID-19 улучшается. По ее словам, количество выявленных за сутки случаев заболевания значительно снизилось.
"Вместе с этим уменьшилось и число госпитализаций. За последнюю неделю их число сократилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей. Это позволяет нам обратно перепрофилировать еще 10 ковидных стационаров", – сказала она.
Ракова уточнила, что к обычному режиму работы возвращается больница имени Мухина, НПЦ имени Логинова, научно-практический центр борьбы с туберкулезом, больница № 17, Морозовская больница, два корпуса первого МГМУ имени Сеченова, ЦКБ "РЖД-Медицина", медико-санитарная часть МВД, больница РАН и научно-клинический центр ФМБА.
По словам вице-мэра, в ближайшее время в медучреждениях проведут санитарную обработку, персонал протестируют на COVID-19.
С 28 января вернулись к своей обычной работе пять стационаров на 2,2 тысячи коек. Речь идет о больницах имени Иноземцева, имени Юдина, больнице № 51, втором корпусе больницы имени Спасокукоцкого и Научно-практическом центре наркологии.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее указала на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 по всей стране. Эпидситуация, считает эксперт, постепенно стабилизируется.
В России за последние сутки выявили 16 474 новых случая коронавируса. Из них клинических проявлений болезни не было у 1 748 человек.
В ВОЗ сообщили о рекордном числе умерших от COVID-19 за неделю
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