В Москве обратно перепрофилируют 5 коронавирусных стационаров

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пять стационаров, оказывающих помощь больным COVID-19, возвращаются к своей обычной работе с 28 января, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в Москве наблюдаются устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом и сокращение госпитализаций пациентов с COVID-19.

"С учетом имеющегося резерва в виде временных госпиталей и практически половины свободных коронавирусных коек в городе мы приняли решение выводить из ковида медицинские учреждения. С сегодняшнего дня пять стационаров на 2,2 тысячи коек возвращаются к своей обычной работе. Они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями по своим профилям", – заявила Ракова.

Речь идет о больницах имени Иноземцева, имени Юдина, больнице № 51, втором корпусе больницы имени Спасокукоцкого и Научно-практическом центре наркологии.

Ракова добавила, что один корпус ГКБ имени Спасокукоцкого продолжит лечение больных коронавирусом. При этом остающийся в работе специализированный инфекционный коечный фонд имеет достаточный резерв, полностью отвечающий потребностям города, пояснила вице-мэр.

В ближайшее время в клиниках проведут специализированную санитарную обработку, весь персонал больниц пройдет тестирование на коронавирус.

В соответствии с временным стандартом госпитализировать пациентов будут через отдельный вход в здание больницы с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции.

В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Койки в палатах будут установлены с увеличенными расстоянием.



Ракова добавила, что еще четыре стационара, которые интенсивно работали в течение всей пандемии, временно приостановили прием пациентов. Там сейчас проводят генеральную санитарную обработку. Это касается больниц № 52 и 4, а также больницы имени братьев Бахрушиных и детской больницы имени Башляевой.



Анастасия Ракова После этого стационары продолжат прием больных коронавирусом. Такая возможность у нас появилась в связи со снижением роста заболеваемости и числа поступающих в больницы пациентов. Далее по графику все коронавирусные стационары выполнят аналогичную санитарную обработку. Это позволит снизить риск развития у больных бактериальных осложнений.

Сергей Собянин сообщал, что ситуация с распространением коронавирусом продолжает улучшаться. В частности, в течение прошедшей недели число новых случаев не превышало 2–3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах впервые с середины июня прошлого года свободно более 50% коек.

В связи с этим с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестало быть обязательным и теперь носит рекоменда­тельный характер.

Также отменяются ограничения на ночную работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. Теперь они могут работать в любое время.

