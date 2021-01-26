Офтальмолог объяснила влияние COVID-19 на глаза

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Коронавирус может спровоцировать обострение заболеваний глаз. Об этом сообщила доцент кафедры глазных болезней Центра имени Пирогова Ирина Лещенко.

В частности, по ее словам, инфекция может вызвать аллергический конъюнктивит. Причем в момент заболевания коронавирусом проявлений никаких нет, обострение может произойти через три недели, уточнила специалист.

Кроме того, COVID-19 может "разбудить" и другие хронические заболевания, например, глаукому. Чтобы избежать последствий или минимизировать вред здоровью, офтальмолог советовала сходить на осмотр к врачу.

"Кто наблюдается у врача-офтальмолога по поводу хронических заболеваний, вроде глаукомы, тем надо обратиться к своему врачу. Им надо проверить внутриглазное давление и так далее", – сказала Лещенко в эфире радио Sputnik.

Врач Владимир Зайцев ранее рассказал о случаях потери обоняния помимо коронавируса. Например, это возможно при остром или хроническом рините и воспалении слизистой носа.