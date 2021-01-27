Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом

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Иммунолог Илья Кукин призвал россиян повременить с интенсивными спортивными тренировками после перенесенной коронавирусной инфекции.
По его словам, одна из крупнейших ошибок состоит в попытке вернуть показатели, которые были до болезни.
В итоге многие любители спорта перегружают свой организм, а это может спровоцировать повторное заболевание, сообщает "Вечерняя Москва".
"Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки", – сказал Кукин.
Врач советовал переболевшим не нагружать организм сразу после перенесенной инфекции, а выходить на пик физической активности постепенно.
Врач и телеведущий Евгений Комаровский ранее назвал лучшим способом профилактики коронавируса занятия футболом.
Он отметил, что тяжесть болезни зависит не только от возраста человека, но и от того, сколько вирусов попадет в дыхательные пути.