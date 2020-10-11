Врач призвал заниматься футболом для профилактики коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал лучшим способом профилактики коронавируса занятия футболом. По его словам, тяжесть болезни зависит не только от возраста человека, но и от того, сколько вирусов попадет в дыхательные пути.
Комаровский подчеркнул, что когда люди находятся под открытым небом, то они не могут получить большую дозу вируса. Специалист указал, что вирус, который выдыхает больной человек, "будет тут же разноситься огромными массами воздуха".
Он выразил мнение, что в закрытых помещениях вероятность заразиться выше и призвал больше времени проводить на улице. "Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики – это футбол", – сказал Комаровский в интервью на YouYube.
Владимир Путин ранее поручил сохранить физическую активность граждан в случае ограничений. Президент России также напомнил, что в 2020 году из-за эпидемии были отменены многие спортивные мероприятия.
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