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Общество

17:40

Футбольный арбитр Сергей Карасев заболел коронавирусом

общество спорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Коронавирус выявили у российского футбольного арбитра Сергея Карасева. Как сообщил РИА Новости сам судья, его последний тест дал положительный результат.

"Болезнь проходит бессимптомно. Сейчас я нахожусь в самоизоляции и ни с кем не контактирую. Призываю всех быть осторожными, носить маски и перчатки в общественных местах", – сказала Карасев.

Он выразил надежду, что уже совсем скоро сможет вернуться к своему любимому делу.

Бригада Карасева должна была обслуживать матч группового этапа Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов 11 октября. В итоге главным арбитром на игру был назначен румын Иштван Ковач.

Ранее телеведущая Ида Галич заявила, что она и ее супруг Алан Басиев заразились коронавирусной инфекцией. По словам Галич, они первым делом отправились на КТ, чтобы проверить свои легкие.

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