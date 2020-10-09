Футбольный арбитр Сергей Карасев заболел коронавирусом

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Коронавирус выявили у российского футбольного арбитра Сергея Карасева. Как сообщил РИА Новости сам судья, его последний тест дал положительный результат.

"Болезнь проходит бессимптомно. Сейчас я нахожусь в самоизоляции и ни с кем не контактирую. Призываю всех быть осторожными, носить маски и перчатки в общественных местах", – сказала Карасев.

Он выразил надежду, что уже совсем скоро сможет вернуться к своему любимому делу.

Бригада Карасева должна была обслуживать матч группового этапа Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов 11 октября. В итоге главным арбитром на игру был назначен румын Иштван Ковач.

Ранее телеведущая Ида Галич заявила, что она и ее супруг Алан Басиев заразились коронавирусной инфекцией. По словам Галич, они первым делом отправились на КТ, чтобы проверить свои легкие.