Губернатор ХМАО Наталья Комарова заразилась коронавирусом

Фото: ТАСС/Алексей Андронов
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова сообщила о положительном результате теста на коронавирус.
"У меня ПЦР+, чувствую себя нормально. Перехожу на удаленку. Работаем в онлайне", – написала она в Instagram.
На 8 октября в регионе зарегистрировано 23 777 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 198 человек умерли. Югра занимает шестое место в РФ по общему числу случаев заражения коронавирусом.
Ранее коронавирус выявили у губернатора Омской области Александра Буркова. По его словам, заболевание протекает бессимптомно.
До этого губернатора Алтайского края Виктора Томенко, проходившего лечение от коронавирусной инфекции дома, госпитализировали с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу.
Также коронавирусом заболел губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Заболевание протекает в легкой форме.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: