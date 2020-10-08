Губернатор ХМАО Наталья Комарова заразилась коронавирусом

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова сообщила о положительном результате теста на коронавирус.

"У меня ПЦР+, чувствую себя нормально. Перехожу на удаленку. Работаем в онлайне", – написала она в Instagram.

На 8 октября в регионе зарегистрировано 23 777 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 198 человек умерли. Югра занимает шестое место в РФ по общему числу случаев заражения коронавирусом.

Ранее коронавирус выявили у губернатора Омской области Александра Буркова. По его словам, заболевание протекает бессимптомно.

До этого губернатора Алтайского края Виктора Томенко, проходившего лечение от коронавирусной инфекции дома, госпитализировали с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу.

Также коронавирусом заболел губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Заболевание протекает в легкой форме.