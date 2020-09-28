Главу Алтайского края Томенко госпитализировали с двусторонней пневмонией

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший лечение от коронавирусной инфекции дома, был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом заявили в пресс-службе областного правительства в Telegram-канале.

"В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении", – говорится в сообщении. В правительстве уточнили, что сейчас результат теста на COVID-19 у Томенко отрицательный.

Про заболевание губернатором коронавирусом стало известно во вторник, 22 сентября. С этого времени он проходил амбулаторное лечение. Мероприятия с его личным участием отменили на ближайшие 10–14 дней.

Ранее губернатор Саратовской области заболел коронавирусом. По словам Валерия Радаева, заболевание протекает в легкой форме.