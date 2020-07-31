У губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа подтвердился коронавирус

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У губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова подтвердился коронавирус, сообщил он на своей странице "ВКонтакте".

"Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома", – написал он.

Также губернатор отметил, что ему пришлось отменить все ранее запланированные поездки по отдаленным муниципалитетам. Артюхов добавил, что вернется к работе, как только получит отрицательные тесты.

Ранее коронавирусная инфекция подтвердилась у депутата Госдумы Антона Шипулина. Он рассказал, что его дочь, супруга и теща также заболели COVID-19.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,8 миллиона случаев заражения, свыше 662 тысяч человек скончались.

В России выявлен 839 981 случай COVID-19, вылечились 638 410 человек, скончались 13 963.