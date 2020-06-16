Замминистра науки и высшего образования заболел COVID-19

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Заместитель министра науки и высшего образования России Сергей Люлин заразился коронавирусной инфекцией. Информацию подтвердил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, передает Агентство "Москва".
"У меня только один комментарий, одно предложение. Я не буду комментировать ситуацию по науке. Я думаю, сейчас выздоровеет у нас замминистра Люлин Сергей Владимирович, он, к сожалению, тяжело перенес коронавирус", – сказал в ходе заседания Афанасьев.
Не исключается, что в скором времени Люлин вернется к работе, отметил Афанасьев.
До этого у пятерых депутатов Госдумы были обнаружены антитела к коронавирусу. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин говорил, что трое из них уже выписались из больниц, в то время как один еще пребывал в медицинском учреждении.
12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него обнаружили коронавирус. Он уточнил, что проходит лечение в больнице. Вирус также был обнаружен у его супруги Татьяны Навки.
Кроме того, 30 апреля стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин заболел COVID-19. Исполняющим обязанности главы кабмина тогда был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В России выявлено 545 458 случаев COVID-19, вылечились 294 306 человек, скончались 7 284.
Как выявленные за сутки случаи COVID-19 распределились по регионам РФ
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