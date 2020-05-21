У 5 депутатов Госдумы обнаружили антитела к COVID-19

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
У пятерых депутатов Госдумы, кроме известных случаев заболевания, были обнаружены антитела к коронавирусной инфекции. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, передает РИА Новости.
"Есть и те, кто по итогам тестов увидели, что они раньше болели, потому что у них обнаружены антитела. У нас таких депутатов пять человек", – сказал Володин в ходе пленарного заседания. Он напомнил, что ранее из больницы выписались три парламентария, один остается в медицинском учреждении.
Председатель ГД, обращаясь к депутатам, подчеркнул, что при ухудшении самочувствия лучше остаться дома, а не переносить болезнь на ногах.
Ранее стало известно, что у шести депутатов Госдумы выявили коронавирус. Информацию подтвердила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова. "Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома", – сообщала она.
12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него обнаружили коронавирус. Он уточнил, что проходит лечение в больнице. Вирус также был обнаружен у его супруги Татьяны Навки.
В России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.
Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом
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