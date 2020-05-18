У шести депутатов Госдумы выявили коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Коронавирусная инфекция была диагностирована у шестерых депутатов Госдумы. Об этом заявила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова в своем Telegram.

"На сегодняшний день у шести депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома", – сообщила она.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что заболели COVID-19 пять депутатов.

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у него обнаружили коронавирус. Он уточнил, что проходит лечение в больнице. Инфекция также обнаружена у его супруги Татьяны Навки.

В России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

