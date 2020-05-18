Оксана Пушкина рассказала, как лечится от COVID-19

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Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала, как лечится от коронавирусной инфекции. По ее словам, в самом начале болезни у нее болело горло и не было обоняния, передают "Дни.ру".

Пушина продолжает проходить лечение в больнице. Она рассказала, что в ее программу лечения входят уколы противотромбозного препарата. По словам депутата, эти уколы весьма болезненные, их ей ставят в живот утром и вечером.

"Самая неприятная процедура – по два укола в живот противотромбозного препарата. Острая боль начинается уже после того, как лекарство попадает под кожу. Живот давно стал сине-зелено-черным", – поделилась Пушкина.

Депутат рассказала, что тромбоз, который считается одним из осложнений коронавируса, выявили у части заболевших. Она отметила, что у пациентов происходило сгущение крови из-за чего образовались тромбы, что негативно влияло на дыхательные функции человека и на обоняние.

"Пока что ученые не могут объяснить связь между коронавирусом и тромбообразованием, но похоже, что она есть", – заключила Пушкина.

13 мая Пушкина сообщила, что заразилась коронавирусом. Парламентарий призналась, что в течение месяца объехала с проектом ОНФ "МыВместе" десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски и антисептики для врачей.

При этом она отмечала, что болезнь у нее протекает бессимптомно – КТ-изменения в легких минимальны, а температуры и вовсе нет.

В России за последние сутки выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 3 238 новых случаев, в Московской области – 921. Всего в РФ зафиксировано 290 678 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

