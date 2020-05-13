Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

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Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что заразилась коронавирусом.

"Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги – я одна из этих депутатов", – написала она в своем телеграм-канале.

Парламентарий призналась, что в течение месяца объехала с проектом ОНФ "МыВместе" десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски и антисептики для врачей.

"Масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила", – добавила Пушкина. При этом она отметила, что болезнь у нее протекает бессимптомно – КТ-изменения в легких минимальны, а температуры и вовсе нет.

"Если бы не тест, никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй – закон о профилактике домашнего насилия сам себя не примет", – заключила Пушкина.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что у пяти депутатов выявлена коронавирусная инфекция. Он уточнил, что один парламентарий уже выписан, двое лечатся дома, двое – в больнице.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у него обнаружили коронавирус. Он уточнил, что проходит лечение в больнице. Инфекция также обнаружена у его супруги Татьяны Навки.

30 апреля стало известно, что коронавирус диагностировали у премьер-министра Михаила Мишустина. После обнаружения вируса он отправился под наблюдение врачей в клинику. Исполняющим обязанности главы правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. В стране нарастающим итогом зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции.