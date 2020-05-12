Татьяна Навка подтвердила свою госпитализацию с коронавирусом

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Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка подтвердила, что у нее обнаружен коронавирус. Вместе с супругом они находятся в больнице, сообщает Daily Storm.

"Это правда. Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда", – отметила Навка.

По ее словам, Песков тоже находится под контролем врачей, "с ним все в порядке". В больницу пара решила отправиться, чтобы не подвергать риску заражения остальную семью.

Ранее Песков подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией. Он уточнил, что проходит лечение в больнице, а с Владимиром Путиным очно контактировал больше месяца назад.