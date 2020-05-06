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Общество

14:36

Министр культуры РФ заразилась коронавирусом

общество власть

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Болезнь протекает в легкой форме, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь министра Анна Усачева отметила, что глава Минкультуры находится дома и работает удаленно. Она проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции и участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. О госпитализации на данный момент речи не идет.

21 января Ольга Любимова сменила на послу главы Минкультуры Владимира Мединского. С января 2018 года она возглавляла в Минкульте департамент кино.

30 апреля стало известно о заражении коронавирусом главы правительства РФ Михаила Мишустина. Исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 165 929 заболевших COVID-19, вылечилось 21 327, скончалось 1537.

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