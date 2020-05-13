Песков рассказал, как он заболел коронавирусом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своем самочувствии после заболевания коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью изданию "Коммерсант".
Он отметил, что с 1 мая находился дома, поскольку он контактировал с человеком, у которого впоследствии обнаружили коронавирус. Песков сообщил, что после этого у него не было никаких проявлений болезни до определенного момента.
Затем, по его словам, ночью у него началась ломота в теле, а также поднялась температура. Он и его супруга Татьяна Навка надеялись, что состояние улучшится без госпитализации, однако обратиться в больницу пришлось после ухудшения положения.
Песков отметил, что при заболевании коронавирусом очень важно поймать момент его развития. Он подчеркнул, что у него и его жены вовремя нашли коронавирус.
"В этом и опасность – погодить. И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ… В общем, поймали вовремя", – сказал Песков.
Об обнаружении коронавируса у пресс-секретаря президента России стало известно 12 мая. Песков сообщил, что проходит лечение в больнице.
Чуть позже свою госпитализацию подтвердила и его супруга. Татьяна Навка рассказала, что идет на поправку и что у нее уже нет кашля и температуры. Что касается пресс-секретаря, то Навка отметила, что у него "ситуация немного посложнее".
Как заболевшие коронавирусом борются с инфекцией
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: