Песков рассказал, как он заболел коронавирусом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своем самочувствии после заболевания коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью изданию "Коммерсант".

Он отметил, что с 1 мая находился дома, поскольку он контактировал с человеком, у которого впоследствии обнаружили коронавирус. Песков сообщил, что после этого у него не было никаких проявлений болезни до определенного момента.

Затем, по его словам, ночью у него началась ломота в теле, а также поднялась температура. Он и его супруга Татьяна Навка надеялись, что состояние улучшится без госпитализации, однако обратиться в больницу пришлось после ухудшения положения.

Песков отметил, что при заболевании коронавирусом очень важно поймать момент его развития. Он подчеркнул, что у него и его жены вовремя нашли коронавирус.

"В этом и опасность – погодить. И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ… В общем, поймали вовремя", – сказал Песков.

Об обнаружении коронавируса у пресс-секретаря президента России стало известно 12 мая. Песков сообщил, что проходит лечение в больнице.

Чуть позже свою госпитализацию подтвердила и его супруга. Татьяна Навка рассказала, что идет на поправку и что у нее уже нет кашля и температуры. Что касается пресс-секретаря, то Навка отметила, что у него "ситуация немного посложнее".