Навка рассказала о состоянии госпитализированного с COVID-19 Пескова

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Российская фигуристка Татьяна Навка рассказала о состоянии мужа, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Она отметила, что ситуация с коронавирусом у ее мужа "немного посложнее", чем у нее.

"Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов – совсем не чувствую запахи. У мужа ситуация немного посложнее", – заявила в своем Instagram Навка, уточнив, Песков находится под контролем врачей, "с ним все хорошо".

Навка подчеркнула, что им удалось вовремя предпринять нужные меры по борьбе с коронавирусом благодаря тому, что вирус был обнаружен практически сразу же – при первых симптомах. Она посоветовала россиянам не волноваться без лишних поводов и стараться внимательно слушать свой организм.

"Обязательно прислушивайтесь к своему организму. У всех симптомы могут быть индивидуальны, например у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы", – заключила Навка.

Ранее сообщалось, что у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и его жены Татьяны Навки обнаружили коронавирус. Песков со своей супругой проходят лечение в больнице. Представитель Кремля отметил, что очно контактировал с Владимиром Путиным больше месяца назад.

30 апреля стало известно, что у премьер-министра Михаила Мишустина диагностировали коронавирус. После обнаружения вируса он отправился под наблюдение врачей в клинику. 11 мая медики сообщили о положительной динамике в состоянии здоровья Мишустина.

В России за сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 5 392. Всего в РФ зарегистрировано 232 243 случая.

