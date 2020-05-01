Минстрой заявил о госпитализации Якушева с коронавирусом

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Глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев заразился коронавирусом. Данная информация была подтверждена представителями Минстроя, передает Агентство "Москва".

Стало известно, что COVID-19 также был диагностирован у его заместителя Дмитрия Волкова. "Глава Минстроя России Владимир Якушев принял решение о госпитализации", – заявили в пресс-службе.

При этом коронавирусная инфекция у министра и его зама подтвердилась по результатам компьютерной томографии. Планируется, что Якушев пройдет лечение в одной из столичных больниц.

Уточняется, что и.о. министра строительства и ЖКХ России был назначен Никита Стасишин.

Вечером 30 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину о полученном положительном тесте на коронавирус. Принято решение о назначении исполняющим обязанности премьер-министра Андрея Белоусова.