Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин пожелал премьер-министру Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусом, скорейшего выздоровления.

"Я хочу вам пожелать выздоровления как можно быстрее, поправляйтесь", – сказал Путин.

Он отметил, что такое может произойти с каждым. "Вы человек очень активный, хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, коллеги из администрации президента, безусловно, находитесь в зоне особого риска, потому что, как бы не ограничивать себя в контактах при выработке и принятии решений, все равно без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись", – добавил глава государства.

Об инфицировании COVID-19 главы правительства стало известно в четверг. Об этом сообщил сам премьер во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Известно, что Мишустин будет соблюдать самоизоляцию. Исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.