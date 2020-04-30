Путин назначил Белоусова и. о. главы кабмина

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Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра РФ на время болезни Михаила Мишустина.

Кандидатуру Белоусова президенту РФ предложил сам Мишустин. Премьер-министр также заявил, что будет соблюдать самоизоляцию и держать связь с кабинетом министров.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время видеосвязи с Путиным заявил, что у него выявили коронавирус. Глава государства пожелал ему скорейшего выздоровления.

За последние сутки в России подтвердили 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека.

Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека.