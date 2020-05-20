Песков рассказал о лечении от COVID-19

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заболевший коронавирусом, пока остается в больнице. По словам представителя Кремля, он продолжает лечиться, передает РИА Новости.

О заболевании Пескова стало известно 12 мая. Он рассказал, что лечится в больнице. Инфекцию выявили также у супруги пресс-секретаря главы государства Татьяны Навки.

Песков объяснил, что с 1 мая находился дома, поскольку контактировал с человеком, у которого впоследствии обнаружили коронавирус. После этого у него не было никаких проявлений болезни до определенного момента, добавил представитель Кремля.

Он отметил, что ночью началась ломота в теле, поднялась температура. Обратиться в больницу пришлось после ухудшения положения.

30 апреля сообщалось, что коронавирусом заразился премьер-министр Михаил Мишустин. Исполняющим обязанности главы кабмина тогда был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

На этой неделе Мишустина выписали из больницы. Он приступил к работе в Доме правительства.

Советник председателя ГД Анастасия Кашеварова уточнила, что коронавирус диагностировали у шести депутатов Госдумы. Двое выписаны, двое находятся в больнице, остальные – на лечении дома.