Двое судей Мосгорсуда заразились коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Двое судей и два сотрудника Мосгорсуда заразились коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

Все четверо лечатся дома и находятся на самоизоляции. Отмечается, что все случаи выявили во время майских праздников. В здании же суда регулярно проводится дезинфекция.

Ранее сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в армии и военных учебных заведениях РФ составляет более трех тысяч.

По состоянию на 15 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 622 военнослужащих с положительными результатами тестирования". Также COVID-19 выявлен у 18 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 234 случая, еще 389 случаев – среди гражданского персонала.

В России выявлено 290 678 случаев коронавируса. За весь период зафиксирован 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

